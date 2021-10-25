Талибы поприветствовали слова Путина о возможности исключения их из перечня террористов
Лидер России отмечал, что это будет возможным в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.
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В Министерстве иностранных дел Афганистана поприветствовали слова президента РФ Владимира Путина о том, что "Талибан"* может быть исключён из перечня террористических организаций. Об этом сказал представитель афганского МИДа Абдул Кахар Балхи.
"МИД Исламского Эмирата Афганистан (так своё государство называют талибы. — Прим. ред.) приветствует высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу исключения имён лидеров Эмирата из чёрного списка", — написал он в "Твиттере".
Абдул Кахар Балхи добавил, что, так как война закончена, "страны мира также должны внести позитивные изменения в свои отношения и подход к Афганистану". По его словам, талибы рассчитывают на развитие международных отношений на основе принципа взаимности.
Напомним, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент России Владимир Путин заявил о возможности исключения движения "Талибан"* из перечня террористических организаций в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.
К слову, ранее Путин неоднократно критиковал поспешность вывода американских войск из Афганистана, поясняя, что из-за этих событий обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств – членов организации не только нестабильная, но и несёт риски для безопасности других стран. Президент РФ также перечислил государства, которые ответственны за обострение в республике.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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