Фигуранта дела "Сети" объявили в розыск
В прошлом году в рамках громкого процесса в Пензе было осуждено несколько человек по ряду статей УК РФ.
Фото © ТАСС / СК РФ
Полиция объявила в розыск фигуранта дела "Сети"*. Согласно базе данных МВД России, речь об Алексее Полтавце.
"Алексей Полтавец (21.06.2000 года рождения) разыскивается по статье УК", — говорится в базе, другие детали не приводятся.
Ранее СМИ сообщали об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева, которые были знакомы с фигурантами дела "Сети". Основанием для этого стали слова Алексея Полтавца, общавшегося с участниками "Сети" и покинувшего затем страну. По словам последнего, он вместе с подельником Максимом Иванкиным якобы убил Левченко и Дорофеева.
Напомним, в 2019 году ФСБ России внесла сообщество "Сеть" в список террористических организаций. Позднее Приволжский окружной военный суд признал доказанным, что участники "Сети" проводили тренировки с оружием и готовили нападения на правоохранителей и госучреждения для насильственного захвата власти. Семерых фигурантов дела радикального сообщества осудили на сроки от 6 до 18 лет.
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* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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