Фигуранта дела "Сети" объявили в розыск

Полиция объявила в розыск фигуранта дела "Сети"*. Согласно базе данных МВД России, речь об Алексее Полтавце.

"Алексей Полтавец (21.06.2000 года рождения) разыскивается по статье УК", — говорится в базе, другие детали не приводятся.

Ранее СМИ сообщали об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева, которые были знакомы с фигурантами дела "Сети". Основанием для этого стали слова Алексея Полтавца, общавшегося с участниками "Сети" и покинувшего затем страну. По словам последнего, он вместе с подельником Максимом Иванкиным якобы убил Левченко и Дорофеева.

Напомним, в 2019 году ФСБ России внесла сообщество "Сеть" в список террористических организаций. Позднее Приволжский окружной военный суд признал доказанным, что участники "Сети" проводили тренировки с оружием и готовили нападения на правоохранителей и госучреждения для насильственного захвата власти. Семерых фигурантов дела радикального сообщества осудили на сроки от 6 до 18 лет.