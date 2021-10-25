Эксклюзивные кроссовки для Джордана ушли с молотка за рекордную сумму
Из-за слишком яркого дизайна руководство лиги запрещало спортсмену играть в них, но он делал это всё равно, несмотря на многотысячные штрафы.
Фото © Sotheby's
LATEST: Michael Jordan’s earliest known regular season game-worn Nikes sold at a Sotheby’s auction in Las Vegas for $1.472 million, breaking an auction record for sneakers. https://t.co/yWayfdzn4z— Bloomberg (@business) October 24, 2021
Пара кроссовок 1984 года производства, разработанная тогда Nike специально для баскетболиста Майкла Джордана, ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Лас-Вегасе (штат Невада) за рекордные для этого типа обуви 1,47 миллиона долларов. Её изготовили специально для выступлений легендарного спортсмена в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с учётом его пожеланий.
Аукционный дом отмечает, что Джордан впервые вышел в этой обуви только в пятой игре чемпионата НБА 1984 года. Руководство лиги запретило ему появляться в ней, но спортсмен продолжил играть в этих кроссовках и за каждый выход на поле в них был оштрафован на несколько тысяч долларов. Nike получила от этого большую рекламную отдачу. Впоследствии модель кроссовок была названа Air Jordan. Это словосочетание стало также прозвищем самого Джордана, обладавшего выдающейся прыгучестью. На продажу их выставил Томми Тим Льюис, который, будучи ребёнком, получил их лично от баскетболиста, работая подносчиком мячей на одном из матчей НБА. А приобрёл их Ник Фиорелла, коллекционер элитных карт.
Как сообщал Лайф ранее, картину Пикассо продали на аукционе за рекордные 24,6 миллиона долларов. На полотне изображена супруга живописца Жаклин Рок, которую он запечатлел сидящей на корточках.
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