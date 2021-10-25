Эксклюзивные кроссовки для Джордана ушли с молотка за рекордную сумму

Пара кроссовок 1984 года производства, разработанная тогда Nike специально для баскетболиста Майкла Джордана, ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Лас-Вегасе (штат Невада) за рекордные для этого типа обуви 1,47 миллиона долларов. Её изготовили специально для выступлений легендарного спортсмена в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с учётом его пожеланий.

Аукционный дом отмечает, что Джордан впервые вышел в этой обуви только в пятой игре чемпионата НБА 1984 года. Руководство лиги запретило ему появляться в ней, но спортсмен продолжил играть в этих кроссовках и за каждый выход на поле в них был оштрафован на несколько тысяч долларов. Nike получила от этого большую рекламную отдачу. Впоследствии модель кроссовок была названа Air Jordan. Это словосочетание стало также прозвищем самого Джордана, обладавшего выдающейся прыгучестью. На продажу их выставил Томми Тим Льюис, который, будучи ребёнком, получил их лично от баскетболиста, работая подносчиком мячей на одном из матчей НБА. А приобрёл их Ник Фиорелла, коллекционер элитных карт.