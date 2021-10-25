Гинцбург назвал срок, при котором ревакцинация от ковида будет бесполезной

Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции может быть бесполезной, если делать её до истечения полугода после первого этапа прививки. Об этом рассказал директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что, если уровень антител ещё высокий, новый укол препарата ситуации не изменит.

"Но никакого вреда человек себе этим не нанесёт, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий", — пояснил Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

Он добавил, что полгода — это минимальный срок, в течение которого выработанные антитела обеспечивают защиту. Этот же срок обуславливает появление нового варианта коронавируса — штамма "дельта". Из-за него лучше поддерживать защиту организма на должном уровне.

Гинцбург подчеркнул, что в России сейчас есть все возможности для ревакцинации от коронавируса, в прививочных пунктах есть разные препараты.