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Губернатор Хабаровского края ушёл на самоизоляцию

Михаил Дегтярёв сообщил, что работает в удалённом режиме с пятницы.

25 октября, 02:14

Губернатор Хабаровского края ушёл на самоизоляцию. Видео © Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА

В близком окружении губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва выявлен ковид. По рекомендации врачей глава региона решил уйти на самоизоляцию, об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"В моём близком окружении обнаружен CoViD-19. По рекомендации врачей я ушёл на самоизоляцию. С прошлой пятницы работаю в удалённом режиме", — заявил Дегтярёв.

Он информировал, что здоров, получил отрицательный тест на коронавирус. Также, по его словам, ревакцинация "Спутником" позволила сохранить высокий титр антител.

"Совещания и встречи буду проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора Хабаровского края", — уточнил Дегтярёв.

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А ранее Лайф рассказывал, что мэр Новосибирска Локоть был госпитализирован с ковидом. Благодаря вакцинации политик переносит заболевание легко и без осложнений. Он пообещал скоро вернуться в строй.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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