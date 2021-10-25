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Учёный заверил в безопасности "Спутника V" для репродуктивной функции

А вот сама коронавирусная инфекция может привести к серьёзным проблемам с зачатием ребёнка.

25 октября, 00:27
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" безопасна для репродуктивной функции человека. В этом заверил Александр Гинцбург — директор центра им. Н.Ф. Гамалеи, где и был создан этот российский препарат.

Гинцбург отметил, что исследования по этой теме — как самого центра им. Гамалеи, так и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова — показали одинаковый результат.

"Однозначно совершенно следует, что вакцина полностью безопасна. А те, кто надеется себя обезопасить переболев, очень плохо поступают, потому что ковидная инфекция очень здорово действует на сперматогенез и на подвижность сперматозоидов и, как следствие этого, на возможность оплодотворения и зачатия ребёнка", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

В связи с этим учёный также посоветовал обязательно проходить вакцинацию тем, кто думает о рождении детей.

Гинцбург объяснил невозможность отсроченного влияния "Спутника V" на организм

Гинцбург объяснил невозможность отсроченного влияния "Спутника V" на организм

Ранее Лайф сообщал, что российские учёные опровергли слухи о том, что коронавирус вызывает бесплодие. Они появились на фоне сообщения правительства китайской провинции Хубэй, якобы призывавшего всех переболевших инфекцией провериться.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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