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Москвичей предупредили об утреннем гололёде в понедельник

Жителям столицы рекомендуют соблюдать осторожность при выходе из дома.

25 октября, 02:00
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве ожидается дождь и мокрый снег. Утром осадки подмёрзнут и образуют гололёд, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Жителям Москвы и области надо быть бдительными и внимательными утром на придомовых территориях. Та влага, которая выпала, замёрзнет, и будет скользко", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

Метеоролог пояснил, что изменения погоды связаны с пришедшим в столицу антициклоном, который образовался под воздействием северных ветров. Ночные температуры — один – три градуса, днём — два – три градуса. Такой же режим погоды сохранится и во вторник.

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А ранее Лайф рассказывал, что метеоролог Тишковец пообещал некоторым россиянам тёплый конец октября. На предстоящей неделе четверг станет самым ненастным днём для жителей Центрального федерального округа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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