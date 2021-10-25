Москвичей предупредили об утреннем гололёде в понедельник

В Москве ожидается дождь и мокрый снег. Утром осадки подмёрзнут и образуют гололёд, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Жителям Москвы и области надо быть бдительными и внимательными утром на придомовых территориях. Та влага, которая выпала, замёрзнет, и будет скользко", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

Метеоролог пояснил, что изменения погоды связаны с пришедшим в столицу антициклоном, который образовался под воздействием северных ветров. Ночные температуры — один – три градуса, днём — два – три градуса. Такой же режим погоды сохранится и во вторник.