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Стало известно, где могут разместить производство самолётов "Байкал"

Эти воздушные суда призваны заменить устаревшие советские Ан-2, больше известные как кукурузники.

25 октября, 01:51
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Производство новых лёгких многоцелевых самолётов "Байкал" планируется развернуть в Хабаровском крае — в Комсомольске-на-Амуре. Площадка может быть построена на территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск". Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Новый завод появится в районе Дзёмги, вблизи цеха сборки самолётов Sukhoi Superjet 100. Для этого предполагается расширить границы преференциальной зоны ТОР "Комсомольск" путём создания новой площадки — "Амур", — отметили в местном кабмине.

Мантуров рассказал об экспериментальном самолёте "Байкал" с электродвигателем

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Предполагается, что серийное производство самолётов "Байкал" будет запущено в 2024 году. Это позволит создать более 200 новых рабочих мест. Близость к крупнейшим авиационным предприятиям позволит быстро решить вопросы с инфраструктурой.

Лайф рассказывал, что российский лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" призван прийти на смену устаревшим советским Ан-2, более известным как кукурузники. "Байкал" меньше, но быстрее и с большей дальностью полёта.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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