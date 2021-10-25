Стало известно, где могут разместить производство самолётов "Байкал"

Производство новых лёгких многоцелевых самолётов "Байкал" планируется развернуть в Хабаровском крае — в Комсомольске-на-Амуре. Площадка может быть построена на территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск". Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Новый завод появится в районе Дзёмги, вблизи цеха сборки самолётов Sukhoi Superjet 100. Для этого предполагается расширить границы преференциальной зоны ТОР "Комсомольск" путём создания новой площадки — "Амур", — отметили в местном кабмине.

Предполагается, что серийное производство самолётов "Байкал" будет запущено в 2024 году. Это позволит создать более 200 новых рабочих мест. Близость к крупнейшим авиационным предприятиям позволит быстро решить вопросы с инфраструктурой.