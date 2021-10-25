Россиян предупредили о способности мошенников подменять любые номера телефонов

Мошенники научились использовать для обмана практически любой телефонный номер, включая линии госуслуг, банков. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Поэтому, если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами о переводе денег, стоит задуматься, предупредил эксперт.

"Порой мошенникам вовсе не обязательно знать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. Многие персональные данные, к сожалению, уже есть в Интернете, и, как правило, во многом виноваты мы сами, оставляя свой цифровой след", — рассказал агентству "Прайм" Тимофеев.

В разговоре мошенники записывают ваш голос и ключевые фразы, чтобы в будущем использовать их с помощью технологии Deepfake для подтверждения тех или иных действий на горячих линиях банков. Поскольку операторы начинают блокировать звонки с незнакомых номеров, то мошенники будут всё чаще использовать мобильные приложения — WhatsApp, Viber, Telegram, заключил Тимофеев.