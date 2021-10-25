Дилеры предупредили о новом росте цен на авто до конца года

Более чем на 20% с января по сентябрь подорожали новые автомобили на российском авторынке, сообщили автомобильные дилеры. По их словам, рост цен продолжится и далее.

Опрошенные газетой "Коммерсант" эксперты прогнозируют разный рост — в зависимости от марок. Так, например, гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский сообщил, что средний рост цен за десять месяцев 2021 года составил 15%, при этом Volkswagen и BMW выросли в стоимости на 40%. "Рольф" оценил удорожание новых машин примерно в 20%, "Автоспеццентр" — в 15–25%. Глава Fresh Auto Денис Мигаль считает, что стоимость машин продолжит расти на 1–2% в месяц до конца года. Дилеры обосновывают прогнозы дефицитом комплектующих и самих автомобилей. К тому же, по их словам, неопределённости добавляют нерабочие дни — они могут увеличить задержки поставок.