Дилеры предупредили о новом росте цен на авто до конца года
Некоторые модели уже подорожали в этом году на 40%. В среднем 1–2% к стоимости прибавят все машины, считают эксперты.
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Более чем на 20% с января по сентябрь подорожали новые автомобили на российском авторынке, сообщили автомобильные дилеры. По их словам, рост цен продолжится и далее.
Опрошенные газетой "Коммерсант" эксперты прогнозируют разный рост — в зависимости от марок. Так, например, гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский сообщил, что средний рост цен за десять месяцев 2021 года составил 15%, при этом Volkswagen и BMW выросли в стоимости на 40%. "Рольф" оценил удорожание новых машин примерно в 20%, "Автоспеццентр" — в 15–25%. Глава Fresh Auto Денис Мигаль считает, что стоимость машин продолжит расти на 1–2% в месяц до конца года. Дилеры обосновывают прогнозы дефицитом комплектующих и самих автомобилей. К тому же, по их словам, неопределённости добавляют нерабочие дни — они могут увеличить задержки поставок.
Ранее Лайф сообщал, что россиян предупредили о росте цен на авто и их запчасти в 2022 году. Эксперт напомнил, что сейчас заказанные машины приходится ждать около семи месяцев, при этом есть дефицит на все марки — от бюджетных до премиальных.
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