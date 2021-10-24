Разумный выбор: Самые надёжные иномарки по цене новой Lada Vesta Купить автомобиль в России становится всё сложнее. Машины продолжают расти в цене, и найти достойный экземпляр за адекватные деньги весьма непросто. 23 октября, 21:40 Фото © Lada

Цены на Lada — новый максимум

На протяжении года автомобили тольяттинского завода дорожали несколько раз. Каждое подорожание на пару процентов влекло за собой увеличение конечного ценника, который и без того нельзя назвать низким. Согласно официальному сайту Lada, цены на Granta, Vesta, XRay, Largus и Niva (включая Niva Travel) увеличились на 9–13 тысяч рублей, а пятидверная Niva Legend прибавила в стоимости сразу 20 тысяч. Новые Lada Vesta продаются в салонах официальных дилеров по цене 1 млн 700 тыс. рублей, а новая Lada Granta при рекомендованной розничной цене 780 тыс. за максимальную комплектацию с АКПП продаётся дилерами за миллион рублей и выше. Есть ли смысл покупать отечественные автомобили, которые, скорее всего, не продадут без дополнительного оборудования на 150–200 тыс. рублей, и какую иномарку можно купить на эти деньги?

KIA Seltos, KIA Cerato и другие

Фото © KIA

1,7 млн, которые дилеры просят за Lada Vesta, можно потратить куда разумнее. За эти деньги можно купить НОВЫЙ KIA Seltos или KIA Cerato. Дилеры предлагают автомобиль в минимальной комплектации, и ждать его, скорее всего, придётся два-три месяца, однако иномарка статусом выше, но по цене Lada — слишком заманчивое предложение, чтобы проходить мимо. Седан Cerato недавно обновился, и за 1,7 млн можно получить вполне неплохую комплектацию — двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с. с АКПП и множество опций. Правда, как и в случае с Seltos, ждать такую машину придётся пару месяцев, а может, и дольше.

Mitsubishi Outlander III

Фото © Mitsubishi Motors

Примерно 1,7 млн рублей — стартовая цена для покупки японского кроссовера Mitsubishi Outlander, который продаётся в России много лет. Под капотом всё стандартно — двухлитровый двигатель мощностью 146 л.с, вариатор, пять мест в салоне и просторный багажник. Единственный минус роднит Mitsubishi и другие марки в России — цена 1,7 млн рублей за автомобиль может быть неокончательной, а выбранную машину придётся подождать.

Skoda Octavia IV (A8)

Фото © ŠKODA AUTO

Чешский седан давно продаётся в России, но после череды колебаний курса цены на эти автомобили сильно завышены. Базовую комплектацию за 1,7–1,8 млн рублей можно заказать, но дилеры предупреждают сразу, что ждать такой автомобиль придётся не менее трёх месяцев. Зато потом (пусть и, вероятно, с небольшим подорожанием) во владении будет добротная, ликвидная и надёжная иномарка. Можно попробовать заказать у дилера автомобиль в минимальной комплектации. Срок ожидания поставки — от двух месяцев, но и экономия будет существенной — примерно 200 тыс. рублей.

Nissan X-Trail III

Фото © Nissan

Японский (и частично французский) автомобиль — не самый выдающийся на рынке, особенно с учётом нескольких волн подорожаний, дефицита микрочипов и жадности автодилеров. Но на фоне Lada Vesta за 1,7 млн рублей среднеразмерный кроссовер с двухлитровым двигателем мощностью 144 л.с — неплохое предложение. Особенно если учесть, что за эти деньги (плюс-минус 100–200 тыс. рублей) можно найти автомобиль с вариатором, а не с механической КПП. Минус, пожалуй, один — в салонах дилеров сейчас можно найти только топовые комплектации. Говорят, всё дело в дефиците и курсе рубля, но пандемия и дефицит закончатся, а курс рубля меняется слабо. Это значит, что цена на Lada Vesta в максимальной версии вряд ли станет ниже, в связи с чем X-Trail становится ещё более привлекательным.

Mazda 6 III

Фото © Mazda

На вторичном рынке тоже есть из чего выбрать. Цена 1,7–1,8 млн по нынешним временам небольшая, но приятный автомобиль за эти деньги найти можно. Например, свежая Mazda 6. За модель 2018 года в Интернете просят 1 млн 780 тыс. рублей. Один владелец в ПТС, цвет синий металлик, двухлитровый двигатель мощностью 150 л.с и АКПП.

BMW 3

За эти же деньги на вторичном рынке можно найти BMW третьей серии в кузове GT. Если верить отчётам онлайн-баз, машина никогда не была в ДТП, а три собственника в ПТС образовалось из-за смены номеров. Маленького пробега на двухлитровом лифтбеке лучше не ждать — за 1,7 млн на одометре будут показания 88–100 тыс. километров. Но такой автомобиль значительно выше классом, чем отечественная Lada Vesta за ту же цену.

Фото © BMW Group

KIA Soul III

Фото © KIA

Компактный корейский кроссовер, который не первый год пользуется любовью у россиян. За относительно свежий автомобиль 2019 года выпуска в Интернете просят 1,7 млн рублей. Что потенциальный покупатель получает за эти деньги? Пробег 45–50 тыс. километров, одного владельца в ПТС, двухлитровый двигатель, АКПП, климат-контроль, тканевый салон и приличную мультимедиа.

Volkswagen Tiguan II

Фото © Auto.ru

Немецкий среднеразмерный кроссовер — один из самых популярных автомобилей в России. На удивление, за 1,7 млн рублей на вторичном рынке можно найти неплохой автомобиль, который, скорее всего, не потребует существенных инвестиций. Практически новое авто за такую цену найти нельзя, а вот "трёхлетку" с небольшим пробегом — вполне. За 1,7 млн рублей потенциальный покупатель получит машину 2018 года выпуска с двумя владельцами в ПТС и пробегом 35–40 тыс. километров. Единственный недостаток такого автомобиля — базовый турбомотор объёмом 1,4 литра.

Renault Kaptur I

Фото © Renault

Французский среднеразмерный кроссовер — одно из лучших предложений на вторичном рынке. По цене Lada Vesta в максимальной комплектации можно найти новый рестайлинговый Renault Kaptur I поколения в неплохой комплектации. Машина 2021 года с двигателем 1,3 литра мощностью 150 л.с. и вариатором побалует потенциального покупателя одной отметкой о владении в ПТС. Приятный бонус — заводская гарантия до марта 2024 года.

Авторы Сергей Андреев