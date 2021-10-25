Россиян предупредили о подорожании круп в ноябре

Гречка, овсянка и хлопья в российских магазинах подорожают в ноябре на 10–20%. О поднятии цен продавцов известили производители круп, объяснив вынужденную меру ростом стоимости сырья и упаковки.

"В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более чем 80 рублей за один килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая", — цитирует газета "Коммерсант" производителей круп.

Так, в частности, крупный производитель "Роса" предупредил партнёров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10–20%. В сети "Верный" подтвердили уведомление от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%. По словам представителя агрохолдинга "АФГ "Националь", цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%. В материале говорится, что меньше всего рост стоимости отразится на рисе. Минсельхоз добавил, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счёт собственной прибыли с прошлого года.