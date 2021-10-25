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Россиянам посоветовали валюту для сбережений до конца года

Позиции российского рубля крепнут на фоне роста стоимости нефти, но ситуация на мировом рынке может измениться.

25 октября, 01:13

Фото © Pixabay

Сейчас сложилось удобное время либо для того, чтобы хранить сбережения в рублях, либо для докупки валюты. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

В интервью агентству "Прайм" он отметил, что сейчас рубль активно растёт по отношению к основным мировым валютам на фоне роста цен на энергоносители. Нефть пытается закрепиться на отметке в 85 долларов за баррель, газ укрепляется выше 1000 долларов за 1000 кубометров, уголь продолжает бить рекорды стоимости на рынке в Китае.

В то же время есть опасность, что рынок обвалится, а "вслед за ним начнут снижаться и валюты развивающихся рынков". Вызвать это может ряд событий, происходящих в США и Китае: решение ФРС о сворачивании QE и кризис недвижимости из-за долгов китайских застройщиков.

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А ранее Лайф рассказывал, что курсы доллара и евро обновили минимум с лета 2020 года. Стоимость валют пошла вниз после того, как Центробанк РФ увеличил ключевую ставку до 7,5%.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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