Россиянам посоветовали валюту для сбережений до конца года
Позиции российского рубля крепнут на фоне роста стоимости нефти, но ситуация на мировом рынке может измениться.
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Сейчас сложилось удобное время либо для того, чтобы хранить сбережения в рублях, либо для докупки валюты. Об этом заявил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
В интервью агентству "Прайм" он отметил, что сейчас рубль активно растёт по отношению к основным мировым валютам на фоне роста цен на энергоносители. Нефть пытается закрепиться на отметке в 85 долларов за баррель, газ укрепляется выше 1000 долларов за 1000 кубометров, уголь продолжает бить рекорды стоимости на рынке в Китае.
В то же время есть опасность, что рынок обвалится, а "вслед за ним начнут снижаться и валюты развивающихся рынков". Вызвать это может ряд событий, происходящих в США и Китае: решение ФРС о сворачивании QE и кризис недвижимости из-за долгов китайских застройщиков.
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