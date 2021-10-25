Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет защищать позицию Варшавы любыми способами, если Брюссель начнёт "третью мировую войну", лишив страну обещанных финансовых средств. ЕС уже отложил одобрение пакета мер по восстановлению польской экономики от коронавируса на сумму 36 миллиардов евро. Также из-за призыва некоторых стран – членов комиссии Варшава может лишиться дополнительной помощи в виде десятков миллиардов евро, ежегодно выплачиваемых стране Евросоюзом.

"Что будет, если Еврокомиссия начнёт третью мировую войну? Если она начнёт третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении", — приводит газета Financial Times слова Матеуша Моравецкого.

Он назвал такой подход со стороны Брюсселя дискриминационным. Премьер заявил, что если ситуация усугубится, то Варшаве "придётся продумать свою стратегию". Кроме того, глава польского правительства потребовал отменить сентябрьское решение ЕС о наложении ежедневных штрафов на Варшаву до тех пор, пока она не выполнит ряд постановлений Европейского суда, касающихся её судебной реформы. Политик также заявил, что любое движение по сокращению фондов дополнительной помощи будет встречено жёсткими ответными мерами со стороны его государства.