Во Владивостоке таксисты ограбили пассажира с бриллиантовым перстнем

Три таксиста во Владивостоке ограбили пассажира, который привлёк их внимание дорогими вещами. Его избили и забрали имущество, деньги на общую сумму 800 тысяч рублей. Преступников нашли, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Заявитель отправился на такси в один из ночных клубов города. В пути внимание водителя таксомоторной компании привлёк внешний вид пассажира, а именно дорогостоящие украшения и телефон. После окончания поездки он поспешил поделиться злым умыслом с двумя коллегами", — говорится в сообщении ведомства.

Три друга стали поджидать свою жертву на входе и, когда тот вышел, предложили ему свои услуги. Мужчина согласился, а таксисты стали ждать, пока он уснёт, но этого всё не происходило. Тогда они избили его.

"Пока мужчина находился без сознания, у него похитили дорогостоящий смартфон, перстень с бриллиантами и другие украшения, а также крупную сумму денег. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшему, превысила 800 тысяч рублей", — рассказали в полиции.

Часть награбленного полицейские нашли в местном ломбарде, а преступников опознали по камерам видеонаблюдения: ими оказались местные жители в возрасте 23, 25 и 27 лет. Подозреваемые задержаны.