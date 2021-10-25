Во Владивостоке таксисты ограбили пассажира с бриллиантовым перстнем
Оглушив мужчину, преступники забрали у него также другие драгоценности, дорогой телефон, большую сумму денег.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
Три таксиста во Владивостоке ограбили пассажира, который привлёк их внимание дорогими вещами. Его избили и забрали имущество, деньги на общую сумму 800 тысяч рублей. Преступников нашли, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Заявитель отправился на такси в один из ночных клубов города. В пути внимание водителя таксомоторной компании привлёк внешний вид пассажира, а именно дорогостоящие украшения и телефон. После окончания поездки он поспешил поделиться злым умыслом с двумя коллегами", — говорится в сообщении ведомства.
Три друга стали поджидать свою жертву на входе и, когда тот вышел, предложили ему свои услуги. Мужчина согласился, а таксисты стали ждать, пока он уснёт, но этого всё не происходило. Тогда они избили его.
"Пока мужчина находился без сознания, у него похитили дорогостоящий смартфон, перстень с бриллиантами и другие украшения, а также крупную сумму денег. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшему, превысила 800 тысяч рублей", — рассказали в полиции.
Часть награбленного полицейские нашли в местном ломбарде, а преступников опознали по камерам видеонаблюдения: ими оказались местные жители в возрасте 23, 25 и 27 лет. Подозреваемые задержаны.
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