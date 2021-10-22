"Вы уже приехали": Саша Бортич угодила в скандал с таксистом, который выгнал её с младенцем из машины под дождь
Об этом возмущённая девушка рассказала в "Инстаграме", пожаловавшись на неадекватного водителя.
Белорусская актриса Саша Бортич, которую многие знают по фильмам "Холоп", "Я худею", "Викинг" и другим, попала в неприятную ситуацию в Москве. Недавно 27-летняя звезда вызвала вечером такси, чтобы не мокнуть под дождём с подругой и годовалым малышом. Водитель бизнес-класса якобы сразу начал вести себя грубовато, заявляя, что они будут ехать час, но девушки не стали вступать в конфликт и промолчали.
Видео © Instagram / bortich
Затем мужчине не понравился включённый над задним сиденьем свет и песенка, которую актриса запустила для сына. Последней каплей для водителя стал момент, когда Саша сверила маршрут со своим навигатором и предложила поехать по другому, более короткому пути.
Он завершает поездку и говорит: "Всё, вы выходите. Вы не будете со мной так разговаривать. Вы мне нагрубили. Что за высокомерный тон, повелительный?" Я отвечаю ему: "Вы хотите высадить нас с ребёнком в дождь на шоссе?" Он сказал: "Да, всё, мы приехали, мне всё равно". <...> Высадил на Звенигородском шоссе, мы переходили три полосы...
Девушка обратилась к агрегатору "Яндекс.Такси", через который она и вызывала машину. "Вы успешно повышаете цены в дождь, но совершенно не следите за качеством", — возмутилась она в сториз. При этом пользователь, который заявил, что он и есть тот самый таксист, опубликовал в Сети свою версию произошедшего.
По его словам, он вёл себя максимально корректно, спрашивал пожелания по маршруту, музыке и температуре. А уж кто и вёл себя неадекватно — так это звезда. "И тут всё началось... Сразу человек поменялся в поведении. <...> Далее разговор проходил с её стороны в повелительном и высокомерном тоне", — заявил в свою защиту мужчина.
Всё это грубо прервалось фразой "Вас никто не спрашивает!" И тут я потерял на секунду контроль, и у меня просто вырвалось: "Всё, девушка, я с Вами больше никуда не еду, Вы уже приехали". После небольших пререканий типа "я ни на кого не орала, никого не оскорбляла" она стала собираться. Я сказал, чтобы не выходили, я сейчас сверну к тротуару, но они пулей просто вылетели, не забыв сильно хлопнуть дверьми
На форуме попросили водителя предоставить видео с поездки, на что он имеет полное юридическое право, однако тот отказался. На вопрос, зачем спрашивать пожелания к маршруту и им не следовать, таксист тоже не ответил.
Саша Бортич — популярная актриса, которая снимается в громких проектах, последним из них стал сериал "Топи". Из-за милой внешности девушку приглашают в кино и театр, Саша даже снялась в нескольких клипах — у DJ Smash, Cream Soda и других. Актриса два года прожила в браке с рэпером Вячеславом Воронцовым, в 2018 году они развелись. Сейчас Саша находится в отношениях с бизнесменом Евгением Савельевым, от которого летом прошлого года родила сына.
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