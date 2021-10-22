Потап раскрыл мучительные подробности разрыва с женой, которую бросил, влюбившись в Настю Каменских

40-летний исполнитель Алексей Потапенко, которого все знают как Потапа, и Настя Каменских являются одной из самых запоминающихся пар российского и украинского шоу-бизнеса. Свои отношения влюблённые скрывали долго — и не просто так. Потап на тот момент был женат на Ирине Горовой и воспитывал с ней ребёнка.

Фото © Instagram / mozgi_group и kamenskux

Пара поженилась в 2000 году, а спустя восемь лет родился сын Андрей. Через год супруги приняли решение жить раздельно, но разводиться не стали. К тому времени дуэт "Потап и Настя" существовал уже три года и между музыкантами начали развиваться отношения, далёкие от рабочих, пишет Starhit. В интервью каналу "1+1" Потап рассказал, почему сначала предпочёл молчать и обманывать свою супругу, хотя в сердце его уже прочно поселилась Настя Каменских.

Фото © Instagram / kamenskux

Не мучай другого человека. Ну приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, было очень больно. Тогда сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что я всё сделал правильно. Я очень счастливый человек. Я послушал своё сердце Потап

Фото © Instagram / kamenskux

В итоге супруги развелись в 2014 году, но и Потап, и Настя продолжали во всех интервью опровергать слухи о своих отношениях и упорно делать вид, что являются просто друзьями и коллегами. В 2019 году пара наконец-то поженилась, подтвердив всё официально. Теперь музыкант мечтает о пятерых детях, из которых ему осталось завести ещё четверых.

Фото © Instagram / kamenskux