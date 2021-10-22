Почему звезда "Ляписа Трубецкого" Михалок избил фаната и что пишут об этом в соцсетях Публицист Мария Дегтерева — о том, почему национализм и агрессия Сергея Михалка маршируют в ногу с его хамством и пренебрежением к зрителям. 22 октября, 13:24 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Сергей Михалок из вокально-инструментального ансамбля "Ляпис Трубецкой" одарил мир неординарным выступлением. А в частности, избил посетителя собственного концерта. Мужчина что-то сказал исполнителю, Михалок незамедлительно вызвал его на сцену, где состоялась перепалка. Закончилась ситуация звучным ударом головой солиста по голове фаната. "А ещё я в неё ем", — хочется, конечно, процитировать известный анекдот. Но, если абстрагироваться от иронии, хочу напомнить слова Сергея Михалка в интервью 2015 года одному из изданий.

— Я вообще антиимпериалист, антимилитарист. Любая империя может существовать, только если её держать с помощью кнута, колючей проволоки, ГУЛАГов. Империя совковая уже развалилась. И собирать её назад — это очень плохо. Потому что современные россияне не видят в белорусах, украинцах или молдаванах отдельный, достойный и равный им народ. Они считают нас какими-то "недорусскими", как они говорят. У них имперское мышление, они считают, что таких наций нет, что у нас нет своей истории, своего языка, своей культуры, что мы все должны петь под дудку кремлёвского руководства. В России очень много своих собственных проблем. Огромная коррупция. Люди живут за чертой бедности. Наука, сельское хозяйство — всё в упадке. Шоу-бизнеса как такового нет. И от этой злости и безысходности люди ищут врага на стороне, — сказал он.

Как мы видим, очередной борец за нашу и вашу свободу оказался агрессивным хулиганом. Это какая-то, ей-богу, закономерность, куда ни глянь. Уж сколько их упало в эту бездну? В смысле, борцов за светлое, доброе, вечное, которые в итоге оказались на скамье подсудимых и вовсе не по политическим делам. Для меня давно маркер: как только человек начинает маршировать по бульварам, протестовать, свергать и обещать всем скорую победу — кричи караул. То есть, на мой взгляд, вообще существует прямая связь между оппозиционным активизмом и отрицанием элементарной нормы: закона, по крайней мере.

Но, возвращаясь к "Ляпису Трубецкому", что же говорят пользователи в соцсетях? Кажется, выходка настолько безобразна по сути своей, что даже преданные поклонники оторопели.

— Ни за что не поверил бы, если бы не увидел глазами. На ровном месте. Даже если бы было за что, то там ведь есть охрана. Зачем опускаться до такого, — пишет один читатель.







— С концерта Михалка в Польше пару лет назад я ушла после первых трёх песен из-за того бреда, который он нёс и как неуважительно разговаривал со зрителями. Хамло, — подхватывает другая.

В целом настроение пользователей можно охарактеризовать как глубокое изумление. Даже редкие защитники Михалка пишут с оговорками: мол, был "под чем-то" (словно бы это объяснение и оправдание), сорвался.

Впрочем, неудивительно. Это вообще давняя традиция нашей либеральной общественности — защищать "своих", что бы те ни сделали, какое бы преступление ни совершили. Против Путина, стало быть, как жена Цезаря, вне подозрений. Стоит только вспомнить дело педофила Дмитриева. А здесь целый автор композиции "Воины света", шутка ли дело? Понятно, что ещё прозвучат звонкие голоса в поддержку, обязательно дождёмся.

От себя скажу: случившееся, на мой взгляд, — закономерность. По поведению Михалка видно, что он довольно-таки давно вознёсся над толпой, "зазвездился", как говорят в народе. А тут ещё всесторонняя поддержка, отчасти замешанная на модных политических взглядах. Отсюда, как правило, и произрастает смердяковское "всё дозволено". Итог наблюдаем в новостях.

Авторы Мария Дегтерева