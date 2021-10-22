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Почему звезда "Ляписа Трубецкого" Михалок избил фаната и что пишут об этом в соцсетях

Публицист Мария Дегтерева — о том, почему национализм и агрессия Сергея Михалка маршируют в ногу с его хамством и пренебрежением к зрителям.

22 октября, 13:24
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Сергей Михалок из вокально-инструментального ансамбля "Ляпис Трубецкой" одарил мир неординарным выступлением. А в частности, избил посетителя собственного концерта. Мужчина что-то сказал исполнителю, Михалок незамедлительно вызвал его на сцену, где состоялась перепалка. Закончилась ситуация звучным ударом головой солиста по голове фаната. "А ещё я в неё ем", — хочется, конечно, процитировать известный анекдот. Но, если абстрагироваться от иронии, хочу напомнить слова Сергея Михалка в интервью 2015 года одному из изданий.

Я вообще антиимпериалист, антимилитарист. Любая империя может существовать, только если её держать с помощью кнута, колючей проволоки, ГУЛАГов. Империя совковая уже развалилась. И собирать её назад — это очень плохо. Потому что современные россияне не видят в белорусах, украинцах или молдаванах отдельный, достойный и равный им народ. Они считают нас какими-то "недорусскими", как они говорят. У них имперское мышление, они считают, что таких наций нет, что у нас нет своей истории, своего языка, своей культуры, что мы все должны петь под дудку кремлёвского руководства. В России очень много своих собственных проблем. Огромная коррупция. Люди живут за чертой бедности. Наука, сельское хозяйствовсё в упадке. Шоу-бизнеса как такового нет. И от этой злости и безысходности люди ищут врага на стороне, — сказал он.

Как мы видим, очередной борец за нашу и вашу свободу оказался агрессивным хулиганом. Это какая-то, ей-богу, закономерность, куда ни глянь. Уж сколько их упало в эту бездну? В смысле, борцов за светлое, доброе, вечное, которые в итоге оказались на скамье подсудимых и вовсе не по политическим делам. Для меня давно маркер: как только человек начинает маршировать по бульварам, протестовать, свергать и обещать всем скорую победу — кричи караул. То есть, на мой взгляд, вообще существует прямая связь между оппозиционным активизмом и отрицанием элементарной нормы: закона, по крайней мере.

Но, возвращаясь к "Ляпису Трубецкому", что же говорят пользователи в соцсетях? Кажется, выходка настолько безобразна по сути своей, что даже преданные поклонники оторопели.

Ни за что не поверил бы, если бы не увидел глазами. На ровном месте. Даже если бы было за что, то там ведь есть охрана. Зачем опускаться до такого, — пишет один читатель.

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С концерта Михалка в Польше пару лет назад я ушла после первых трёх песен из-за того бреда, который он нёс и как неуважительно разговаривал со зрителями. Хамло, — подхватывает другая.

В целом настроение пользователей можно охарактеризовать как глубокое изумление. Даже редкие защитники Михалка пишут с оговорками: мол, был "под чем-то" (словно бы это объяснение и оправдание), сорвался.

Впрочем, неудивительно. Это вообще давняя традиция нашей либеральной общественности — защищать "своих", что бы те ни сделали, какое бы преступление ни совершили. Против Путина, стало быть, как жена Цезаря, вне подозрений. Стоит только вспомнить дело педофила Дмитриева. А здесь целый автор композиции "Воины света", шутка ли дело? Понятно, что ещё прозвучат звонкие голоса в поддержку, обязательно дождёмся.

От себя скажу: случившееся, на мой взгляд, — закономерность. По поведению Михалка видно, что он довольно-таки давно вознёсся над толпой, "зазвездился", как говорят в народе. А тут ещё всесторонняя поддержка, отчасти замешанная на модных политических взглядах. Отсюда, как правило, и произрастает смердяковское "всё дозволено". Итог наблюдаем в новостях.

"Иногда приходится треснуть по башке": Пригожин оценил нападение экс-солиста "Ляписа Трубецкого" на фаната

"Иногда приходится треснуть по башке": Пригожин оценил нападение экс-солиста "Ляписа Трубецкого" на фаната

Авторы
Мария Дегтерева
Мария Дегтерева

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