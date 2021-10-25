В Дальнереченском районе Приморского края в капкан попал трёхмесячный детёныш амурского тигра. Сообщил об этом в специализированный центр по сохранению животных местный житель. Прибывшие на место происшествия специалисты обездвижили малыша, а затем освободили его из ловушки — в капкане он застрял когтем передней правой лапы. А попал туда из-за своего любопытства в силу юного возраста.







"В месте, где был обнаружен тигрёнок, находится "барсучий городок", и капкан, в который попал хищник, был установлен на барсуков. Это капкан размера № 3, использование которых запрещено правилами охоты. Инспектора осмотрели местность, и капканами были перекрыты почти все норы — в общей сложности изъято 11 аналогичных приспособлений", — цитирует центр "Амурский тигр" первого замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.

Вынимали из капкана малыша очень осторожно — по следам вокруг было видно, что тигрица крутилась около него и в момент прибытия людей находилась где-то рядом. Так как ей было непонятно, чего они хотят, угрожают безопасности тигрёнка или нет, то и реакцию её предсказать было невозможно.

Состояние детёныша медики оценили как нормальное, и решено было оставить его в естественной среде. Когда через некоторое время специалисты вернулись на это место, малыша уже не было. Вероятно, он проснулся после наркоза и ушёл вместе с мамой.