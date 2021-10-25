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Попался вместо барсука: В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана

Малыша пришлось обездвижить, чтобы достать из западни. Его мама в это время была где-то неподалёку.

25 октября, 01:57
<p>Фото © <a href="http://amur-tiger.ru/ru/press_center/news/1647/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр "Амурский тигр"</a></p>

Фото © Центр "Амурский тигр"

В Дальнереченском районе Приморского края в капкан попал трёхмесячный детёныш амурского тигра. Сообщил об этом в специализированный центр по сохранению животных местный житель. Прибывшие на место происшествия специалисты обездвижили малыша, а затем освободили его из ловушки — в капкане он застрял когтем передней правой лапы. А попал туда из-за своего любопытства в силу юного возраста.

  • В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана. Фото © Центр "Амурский тигр"
    В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана. Фото © Центр "Амурский тигр"
  • В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана. Фото © Центр "Амурский тигр"
    В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана. Фото © Центр "Амурский тигр"
  • В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана. Фото © Центр "Амурский тигр"
    В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана. Фото © Центр "Амурский тигр"

В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана. Фото © Центр "Амурский тигр"

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"В месте, где был обнаружен тигрёнок, находится "барсучий городок", и капкан, в который попал хищник, был установлен на барсуков. Это капкан размера № 3, использование которых запрещено правилами охоты. Инспектора осмотрели местность, и капканами были перекрыты почти все норы — в общей сложности изъято 11 аналогичных приспособлений", — цитирует центр "Амурский тигр" первого замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.

Вынимали из капкана малыша очень осторожно — по следам вокруг было видно, что тигрица крутилась около него и в момент прибытия людей находилась где-то рядом. Так как ей было непонятно, чего они хотят, угрожают безопасности тигрёнка или нет, то и реакцию её предсказать было невозможно.

Состояние детёныша медики оценили как нормальное, и решено было оставить его в естественной среде. Когда через некоторое время специалисты вернулись на это место, малыша уже не было. Вероятно, он проснулся после наркоза и ушёл вместе с мамой.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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