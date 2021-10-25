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В Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера

В современной истории этой страны представители армии уже десятки раз пытались совершить госпереворот. Последняя попытка была сделана в сентябре этого года.

25 октября, 02:42
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

В Судане военные заблокировали въезды в столицу, арестовали четырёх министров и окружили дом главы правительства. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".

По его данным, задержаны министры промышленности, связи, информации, финансов. Также под стражей губернатор Хартума и один из представителей правящего в стране Суверенного совета. Аресты продолжаются, военные окружили дом премьер-министра Абдаллы Хамдука.

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В конце сентября Лайф сообщал, что армия Судана предотвратила попытку госпереворота. Танки тогда перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны. Затем стало известно, что демонстранты перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт. Отметим, что в современной истории суданская армия предприняла почти двадцать попыток государственного переворота. Успешными стали три из них.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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