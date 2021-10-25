В Киеве назвали "унизительное" условие для встречи Путина и Зеленского

Из-за дефицита газа на Украине президент Владимир Зеленский будет вынужден "унизиться" и поехать на встречу с главой России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала "Наш".

По его словам, Зеленский ещё летом понимал, что в будущем будут сложности с запасами газа, в связи с чем украинский лидер начал готовить сценарий прямых поставок из России ещё летом.

"Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима", — отметил Корнейчук.

Эксперт уверен, в скором времени Россия запустит газопровод "Северный поток – 2" и, как он утверждает, снизит транзит газа через Украину. В этой связи, подчеркнул политолог, Незалежной "физически не будет" хватать голубого топлива и встанет вопрос: "надо ехать, бить челом и договариваться". При этом Корнейчук заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится только тогда, когда этого захочет президент России.