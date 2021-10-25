В России впервые выиграно дело о моральном вреде из-за сториз в Instagram

В российской юридической практике впервые выиграно дело о моральном вреде из-за публикации в сториз социальной сети "Инстаграм". Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области. Истец получит в качестве компенсации 5000 рублей.

"Впервые в российской практике истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сториз в "Инстаграме", — говорится в сообщении пресс-службы.

Истец подал в суд на бывшую жену. Они развелись ещё в 2019 году, но претензии предъявляют друг другу до сих пор. В феврале 2020-го женщина записала и разместила в "Инстаграме" сториз о том, что экс-супруг якобы пытается выселить её и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше жил за её счёт, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни.

Мужчина подал иск, признав эти утверждения порочащими его честь и достоинство. Он потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 000 рублей.

"Районный суд Тюмени не поддержал мужчину, и он обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей. Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца", — отметили в пресс-службе.

Сумму компенсации суд сократил с 30 000 до 5000 рублей. Записать и опубликовать видео с опровержением жену обязали. Вот только удалить этот пост она сможет уже через сутки, а не через год, как требовал её экс-супруг.