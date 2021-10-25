Следствие заинтересовалось ролью двух человек в убийстве Алеком Болдуином оператора
Одна из них — оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за сопровождение съёмок.
Анна Рид. Фото © Instagram / no_son_of_a_gun
Двух членов съёмочной группы фильма "Ржавчина" (Rust) проверяют на причастность к гибели оператора — украинки Халины Хатчинс, которую застрелил актёр Алек Болдуин. Как пишут СМИ, за несколько часов до стрельбы на съёмочной площадке царило напряжение и хаос из-за того, что шестеро членов съёмочной группы жаловались на условия труда.
Как отмечает DW, следствие выясняет роль в случившемся оружейного эксперта Анны Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съёмочной площадке, а также ассистента режиссёра Дэйва Голлса.
Известно, что первая подготовила оружие к съёмкам, а второй передал его Болдуину. При этом Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", говорится в отчёте полиции.
Ранее Лайф рассказывал, что ответственная за оружие Болдуина на съёмках признавалась в неготовности к работе. Её первой картиной стал вестерн с Николасом Кейджем, и тогда всё прошло хорошо. Однако девушка говорила, что заряжать оружие холостыми патронами для неё "самое страшное".
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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