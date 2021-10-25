Следствие заинтересовалось ролью двух человек в убийстве Алеком Болдуином оператора

Двух членов съёмочной группы фильма "Ржавчина" (Rust) проверяют на причастность к гибели оператора — украинки Халины Хатчинс, которую застрелил актёр Алек Болдуин. Как пишут СМИ, за несколько часов до стрельбы на съёмочной площадке царило напряжение и хаос из-за того, что шестеро членов съёмочной группы жаловались на условия труда.

Как отмечает DW, следствие выясняет роль в случившемся оружейного эксперта Анны Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съёмочной площадке, а также ассистента режиссёра Дэйва Голлса.

Известно, что первая подготовила оружие к съёмкам, а второй передал его Болдуину. При этом Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", говорится в отчёте полиции.