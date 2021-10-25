Появилось видео спасения четырёх голодных детей, запертых матерью в квартире. Видео © VK / РОССИЯ 24/7

В Сети появилось видео спасения четверых детей, которых горе-мамаша из посёлка Осиновка городского округа Братск Иркутской области заперла в квартире и исчезла на несколько дней. Самому младшему из них нет даже полутора лет.

По словам местных жителей, голодные дети начали колотить по батарее. Неравнодушные соседи вызвали полицию. Пока шла операция по спасению, соседка подкормила малышей молоком и батоном. Многих читателей возмутил факт, о котором рассказали соседи: у этой мамаши уже не раз забирали детей, но опять возвращали.

"Не удивлюсь, если ещё раз отдадут. И так, пока горе не случится, а когда оно стукнет и прогремит на весь город и область — только тогда и зашевелятся", — отмечают комментаторы.