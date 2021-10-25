Пластический хирург рассказала, как употребление молока сказывается на коже лица

Чрезмерное употребление молока может привести к быстрому старению кожи, эффекту так называемого молочного лица. Как пояснила пластический хирург Лия Гавашели, причиной может стать непереносимость лактозы.

"Диетологи давно обратили внимание на то, что люди, злоупотребляющие молоком, часто имеют опухшие верхние веки, мешки или пигментацию под глазами, склонны к одутловатости и проявлениям акне даже в зрелом возрасте. Уже не говоря о том, что у любителей молока практически всегда имеются проблемы с лишним весом", — рассказала в беседе с "Аргументами и фактами" Лия Гавашели.

Специалист отмечает, что своё влияние оказывают и гормоны, содержащиеся в молоке. Она напоминает, что проблемы также могут вызывать сыры, творог, молочные коктейли, майонез и даже чипсы, сухарики, колбасы, фастфуд, так как во всём этом могут быть молочные продукты. Чтобы выявить непереносимость лактозы, врач рекомендует просто отказаться от молока на пару недель и посмотреть на эффект.

"Уйдут ли воспаления и мешки под глазами, одутловатость лица и отёчность, станет ли лучше цвет лица. Потом попробуйте снова включить в рацион молочку и убедитесь, есть разница или нет, в чём она выражается, стоит или нет возвращаться к прежнему варианту питания", — говорит Лия Гавашели.