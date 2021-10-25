"Прекращайте!": Мясников призвал не принимать антибиотики при вирусных симптомах
Врач привёл лишь несколько случаев, когда приём таких препаратов оправдан в домашних условиях.
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Отказаться от приёма антибиотиков при кашле и вирусном бронхите призвал врач и телеведущий Александр Мясников. По словам доктора, мы сами приучили вирусы с первого дня их появления противостоять препаратам из-за бесконтрольного их употребления.
"Любой бронхит в 80 процентах — вирусный. Я всем скажу: прекращайте лечить бронхит антибиотиками! При гайморите не надо давать антибиотики. 80% даже бактериального гайморита проходит без антибиотиков в течение первых десяти дней", — пояснил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
Он добавил, что антибиотики вне больницы можно принимать при доказанной стрептококковой ангине с температурой 40 градусов, для профилактики болезней сердца, при половых инфекциях либо если у человека была или есть пневмония.
"Других показаний для домашнего применения антибиотиков просто нет", — отрезал Мясников.
Ранее Лайф сообщал, что составлен список самых популярных в России лекарств во время пандемии. И лидером оказался антибиотик, который граждане закупили в объёме более 30 миллионов упаковок.
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