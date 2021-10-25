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Стали известны сроки завершения госиспытаний танков "Армата"

Сейчас новейшие российские боевые машины проверяются на соответствие требованиям Министерства обороны РФ.

25 октября, 03:17
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Госиспытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году, сообщил источник РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, "в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине".

"Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану, они должны быть завершены в первой половине 2022 года", — сказал собеседник агентства.

Т-14 "Армата" — основной танк, вооружённый 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, способной применять управляемые снаряды. Одна из его особенностей в том, что экипаж размещён в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно. Танк оснащён новейшим комплексом активной защиты "Афганит" для ликвидации ракет и снарядов противника.

У машины самое современное бортовое оборудование, в том числе боевая информационно-управляющая система и радиолокационные станции. Т-14 также оснащён аппаратурой единой системы управления тактического звена.

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Как сообщал ранее Лайф, создатели рассказали о новой броне танка "Армата". Военная машина должна иметь все комплексы защиты — и динамической, и активной, и пассивной.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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