Стали известны сроки завершения госиспытаний танков "Армата"

Госиспытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году, сообщил источник РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, "в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине".

"Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану, они должны быть завершены в первой половине 2022 года", — сказал собеседник агентства.

Т-14 "Армата" — основной танк, вооружённый 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, способной применять управляемые снаряды. Одна из его особенностей в том, что экипаж размещён в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно. Танк оснащён новейшим комплексом активной защиты "Афганит" для ликвидации ракет и снарядов противника.

У машины самое современное бортовое оборудование, в том числе боевая информационно-управляющая система и радиолокационные станции. Т-14 также оснащён аппаратурой единой системы управления тактического звена.