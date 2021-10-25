В Южно-Сахалинске стая собак накинулась на ребёнка

В Южно-Сахалинске шесть или семь собак накинулись на ребёнка у подъезда многоэтажного дома на улице Вокзальной. Этот инцидент записали на видео жители района. Животных отогнала женщина, которая проходила мимо.

"Просим помощи — защитить детей, людей от бездомных собак. До нас нет никакого дела. С каждым днём количество собак только увеличивается, проживают они в коллекторе за домом по улице Вокзальной, 76. Помогите нам!" — говорит очевидец, слова которого приводит astv.ru.

В Администрации Южно-Сахалинска подтвердили, что по данному адресу с начала года было оформлено шесть заявок на отлов животных. Последняя поступила в департамент городского хозяйства 22 октября.

"Оперативно на место была направлена бригада. Отловлено две собаки. Сегодня специалисты вновь отправятся по указанному адресу и будут работать там до полного отлова собак", — сообщили в мэрии.