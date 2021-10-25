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Российские банки заявили о риске ухода клиентов к нелегалам

Госдума рассматривает закон, который может позволить Центробанку ограничивать выдачу кредитов гражданам.

25 октября, 04:17
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Российские банки опасаются, что наделение ЦБ правом точечно ограничивать выдачу кредитов может привести к росту теневого финансового сектора. Как сообщает РБК, об этом говорится в письме ассоциации банков "Россия" (АБР), адресованном в Минфин.

Как отмечается, в АБР полагают, что введение прямых запретов на выдачу некоторых кредитов может помочь в сдерживании активности банков, но не клиентов. В результате заёмщики, получая отказы, будут обращаться к "теневому финансированию". Например, оформлять рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга или вовсе обращаться к нелегальным кредиторам.

Госдума одобрила в первом чтении проект о праве ЦБ ограничивать выдачу кредитов

Госдума одобрила в первом чтении проект о праве ЦБ ограничивать выдачу кредитов

Законопроект, о котором идёт речь, был внесён в Госдуму в марте. Если он будет принят, ЦБ получит возможность вводить ограничения на выдачу кредитов и займов для определённого банка или микрофинансовой организации (МФО). Повод для этого — резкий рост кредитования граждан в России. Ссуды нередко выдаются тем, кто уже и так много платит по долгам.

Как сообщал Лайф, ранее эксперт заявил, что ЦБ может запретить выдачу уже одобренных кредитов. Регулятор повышает требования к банкам в части соответствия условиям по долговой нагрузке, источникам доходов и сопровождению кредитов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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