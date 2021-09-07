В Барнауле вынесли приговор бабушке и внучкам за оговор деда в домогательствах

Октябрьский районный суд Барнаула признал местную жительницу и двух её внучек виновными в даче заведомо ложных показаний — они обвинили бывшего мужа пенсионерки в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что женщина решила обвинить бывшего мужа в домогательствах. Для этого она подговорила внучек, одна из которых и была "жертвой" в выдуманной ими истории.

"Одна из внучек дала показания в качестве потерпевшей, что несколько лет назад, когда ей было 15 лет, мужчина сексуально домогался до неё. Осуждённая и вторая внучка в ходе проверки факта дали ложные показания в качестве свидетелей о том, что были свидетелями данных домогательств", — говорится в релизе ведомства.

Однако в ходе расследования совершение мужчиной действий сексуального характера в отношении внучки не подтвердилось. Кроме того, была изъята переписка из базы хранения сотового телефона, "которая подтвердила замысел (осуждённых. — Прим. Лайфа) на его (бывшего мужа пенсионерки. — Прим. Лайфа) оговор в совершении особо тяжкого преступления".

Барнаульский суд приговорил троих подсудимых к лишению свободы сроком от девяти месяцев до одного года условно. Также с бывшей супруги потерпевшего взыскали 200 тысяч рублей для возмещения морального вреда.