В Госдуме обсудят введение электронных браслетов для вышедших на свободу педофилов
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В беседе с Лайфом глава думского Комитета по информполитике Хинштейн указал, что за передвижениями таких преступников после освобождения должны следить.
После того как педофилы освобождаются из мест лишения свободы, за ними нужно устанавливать дальнейший жёсткий контроль, чтобы знать об их передвижениях. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с Лайфом.
"Я разделяю возмущение людей, которые говорят, что в отношении педофилов должны применяться не только жёсткие меры наказания, но и дальнейшие меры по контролю за их передвижением, потому что это (убийство школьниц в Кузбассе. — Прим. Лайфа) не единственный случай, когда освободившиеся из мест лишения свободы педофилы вновь совершают преступления. Одним из предложений, которое звучит, мог бы быть браслет, который фиксирует передвижение такого педофила. Мы будем над этим работать", — сообщил депутат.
Ранее в Совете Федерации высказались по поводу введения пожизненного заключения за педофилию. По словам сенатора Валерия Рязанского, любая мера наказания "должна на будущее что-то профилактировать, чтобы избавить от этих проблем общество".
Ранее Лайф рассказывал о громком убийстве двух девочек в городе Киселёвске Кемеровской области. Десятилетние школьницы ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей нашли. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".