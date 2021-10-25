Гинцбург рассказал о самой частой реакции у подростков на вакцину от ковида

Во время клинических испытаний российской вакцины от коронавируса для подростков у участников тестирования были выявлены лишь незначительные побочные эффекты. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, чаще всего это была повышенная температура — до 37,3 градуса.