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Гинцбург рассказал о самой частой реакции у подростков на вакцину от ковида

Документы на регистрацию этого препарата были поданы в Минздрав ещё в сентябре. Выводы ведомство может озвучить уже вскоре.

25 октября, 04:41
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Во время клинических испытаний российской вакцины от коронавируса для подростков у участников тестирования были выявлены лишь незначительные побочные эффекты. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, чаще всего это была повышенная температура — до 37,3 градуса.

"У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2–37,3 градуса", — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

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Лайф рассказывал, что Минздрав получил документы от центра им. Гамалеи на регистрацию такой вакцины ещё в конце сентября. А 12 октября стало известно, что вывод о возможности вакцинации подростков смогут сделать в течение двух недель.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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