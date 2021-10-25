В Калмыкии с 1 декабря вводят QR-коды для посещения кафе, музеев и салонов красоты

В Калмыкии с 1 декабря текущего года для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров будут необходимы QR-коды, подтверждающие вакцинацию, сертификаты о перенесённой болезни или отрицательные ПЦР-тесты. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"С 1 декабря 2021 года необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесённом заболевании CoViD-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, оказывающих услуги: в области искусства и организации развлечений; по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание); в области спорта, отдыха и развлечений; по организации конференций и выставок; по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты; розничной торговли непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв. м (кроме аптек, автозаправочных станций)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что действие введённых ранее ограничительных мер продлевается до 28 ноября. В частности, речь идёт о запрете на проведение массовых мероприятий. Исключение составляют театральные представления, концерты и другие сценические выступления при условии одновременной заполняемости не более 75% от общей вместимости зала проведения.

Кроме того, работодатели должны перевести на удалённый режим работы не менее 50% сотрудников, в первую очередь работников старше 60 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Это требование не распространяется на тех, кто уже прошёл вакцинацию или перенёс коронавирус не более шести месяцев назад.