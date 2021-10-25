В Калмыкии с 1 декабря вводят QR-коды для посещения кафе, музеев и салонов красоты
На регистрацию брака, в библиотеки и фитнес-центры также будут пускать только людей, которые вакцинировались, имеют сертификат о перенесённой болезни или отрицательный ПЦР-тест.
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В Калмыкии с 1 декабря текущего года для посещения кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров будут необходимы QR-коды, подтверждающие вакцинацию, сертификаты о перенесённой болезни или отрицательные ПЦР-тесты. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
"С 1 декабря 2021 года необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесённом заболевании CoViD-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, оказывающих услуги: в области искусства и организации развлечений; по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание); в области спорта, отдыха и развлечений; по организации конференций и выставок; по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты; розничной торговли непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв. м (кроме аптек, автозаправочных станций)", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что действие введённых ранее ограничительных мер продлевается до 28 ноября. В частности, речь идёт о запрете на проведение массовых мероприятий. Исключение составляют театральные представления, концерты и другие сценические выступления при условии одновременной заполняемости не более 75% от общей вместимости зала проведения.
Кроме того, работодатели должны перевести на удалённый режим работы не менее 50% сотрудников, в первую очередь работников старше 60 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Это требование не распространяется на тех, кто уже прошёл вакцинацию или перенёс коронавирус не более шести месяцев назад.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как долго нужно сохранять систему антиковидных QR-кодов. Если контроль будет жёстким, то большинство граждан пройдёт вакцинацию уже в течение ближайших двух месяцев, заявил он.
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