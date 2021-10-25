Раненный Болдуином режиссёр рассказал, что актёр целился прямо в объектив
По словам кинематографиста, артист во время работы на съёмочной площадке всегда аккуратно обращался с оружием — перепроверял, что оно безопасно и что рядом нет детей.
Алек Болдуин после убийства оператора на съёмках фильма. Фото © Santa Fe New Mexican
Режиссёр фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, который получил ранение в плечо на съёмочной площадке в результате несчастного случая с участием актёра Алека Болдуина, рассказал следствию, что в роковой день команда репетировала сцену с наведением оружия прямо в объектив. Кинематографист и погибший оператор Халина Хатчинс сидели за камерой и выбирали наилучший ракурс для эпизода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, направленные представителем Управления шерифа Санта-Фе Хосе Риосом в ответ на запрос агентства.
Соуза добавил, что после того, как актёр был пойман в кадр, выяснилось, что камера также ловит нежелательную тень, поэтому положение записывающей аппаратуры пришлось менять. По словам режиссёра, сам момент выстрела он не запомнил — в памяти остался лишь громкий хлопок, кровь на одежде и упавшая на пол Хатчинс. Он также подчеркнул, что до рокового дня Болдуин всегда был крайне аккуратен с оружием и перепроверял, что оно безопасно и рядом нет детей.
В настоящее время Управление шерифа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) намерено найти записи с камер, которые использовались на съёмках. Согласно показаниям съёмочной команды, в момент выстрела шла репетиция сцены, поэтому запись не велась. Однако в офисе шерифа установили, что на месте происшествия находилось несколько единиц съёмочной техники и в памяти камер могли остаться полезные для следствия записи. Кроме того, правоохранители подали ходатайство на изъятие оружия, одежды, электронных устройств, а также запросили суд сделать трёхмерное сканирование сцены, где произошёл инцидент.
Ранее Лайф рассказывал, что следствие заинтересовалось ролью двух человек в убийстве Алеком Болдуином оператора. Одна из них — оружейный эксперт, которая была ответственна за сопровождение съёмок. Она признавалась в неготовности к работе. Её первой картиной стал вестерн с Николасом Кейджем, и тогда всё прошло хорошо. Однако девушка говорила, что заряжать оружие холостыми патронами для неё "самое страшное".
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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