Раненный Болдуином режиссёр рассказал, что актёр целился прямо в объектив

Режиссёр фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, который получил ранение в плечо на съёмочной площадке в результате несчастного случая с участием актёра Алека Болдуина, рассказал следствию, что в роковой день команда репетировала сцену с наведением оружия прямо в объектив. Кинематографист и погибший оператор Халина Хатчинс сидели за камерой и выбирали наилучший ракурс для эпизода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, направленные представителем Управления шерифа Санта-Фе Хосе Риосом в ответ на запрос агентства.

Соуза добавил, что после того, как актёр был пойман в кадр, выяснилось, что камера также ловит нежелательную тень, поэтому положение записывающей аппаратуры пришлось менять. По словам режиссёра, сам момент выстрела он не запомнил — в памяти остался лишь громкий хлопок, кровь на одежде и упавшая на пол Хатчинс. Он также подчеркнул, что до рокового дня Болдуин всегда был крайне аккуратен с оружием и перепроверял, что оно безопасно и рядом нет детей.

В настоящее время Управление шерифа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) намерено найти записи с камер, которые использовались на съёмках. Согласно показаниям съёмочной команды, в момент выстрела шла репетиция сцены, поэтому запись не велась. Однако в офисе шерифа установили, что на месте происшествия находилось несколько единиц съёмочной техники и в памяти камер могли остаться полезные для следствия записи. Кроме того, правоохранители подали ходатайство на изъятие оружия, одежды, электронных устройств, а также запросили суд сделать трёхмерное сканирование сцены, где произошёл инцидент.