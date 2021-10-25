Путин рекомендовал губернаторам запретить работу ночных развлекательных заведений и ресторанов
При этом принятие соответствующих ограничительных мер носит рекомендательный характер и остаётся в полномочиях региональных властей.
Фото © ТАСС / Самолыго Юрий
Президент Владимир Путин поручил губернаторам регионов при необходимости ввести запрет на работу ночных развлекательных заведений, ресторанов с 23:00 до 6:00 из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам недавнего совещания с членами правительства, где обсуждалась борьба с пандемией.
"Введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", — говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.
При этом принятие соответствующих ограничительных мер носит рекомендательный характер и остаётся в полномочиях региональных властей.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют.
Ранее Лайф сообщал, что медицинские организации будут открыты круглосуточно в нерабочие дни. Это касается всех учреждений, оказывающих медпомощь, в том числе и больным с коронавирусом.
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