Путин рекомендовал губернаторам запретить работу ночных развлекательных заведений и ресторанов

Президент Владимир Путин поручил губернаторам регионов при необходимости ввести запрет на работу ночных развлекательных заведений, ресторанов с 23:00 до 6:00 из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам недавнего совещания с членами правительства, где обсуждалась борьба с пандемией.

"Введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время", — говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.

При этом принятие соответствующих ограничительных мер носит рекомендательный характер и остаётся в полномочиях региональных властей.