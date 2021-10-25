Друг Светланы Светличной рассказал, куда "пропала" актриса
Сегодня некоторые СМИ сообщили, что родственники не нашли артистку дома и обратились с заявлением о её исчезновении в полицию.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Заслуженная артистка РСФСР 81-летняя Светлана Светличная никуда не пропадала — актриса просто переехала к родственникам. Об этом Лайфу рассказал друг Светличной актёр Иван Николаев.
Напомним, сегодня, 25 октября, некоторые СМИ сообщили, что Светличная пропала без вести в Москве. С заявлением о её пропаже в полицию якобы обратились родственники, в том числе сын артистки. Дома, в квартире в Погонном проезде, Светлану Афанасьевну они не нашли.
"Светлана Афанасьевна помирилась со своей роднёй и переехала из той квартиры в квартиру, которая находится рядом с её родственниками. Она живёт непосредственно рядом со своими родственниками, они за ней ухаживают. У неё всё прекрасно, она занималась переездом. Я об этом (заявление в полицию. — Прим. Лайфа) ничего не знаю, вообще без понятия. Я с ней разговаривал четыре-пять дней назад", — отметил Николаев.
Подруга Светличной Елена Перелыгина рассказала Лайфу, что актриса действительно может уйти куда-то и "забыться".
"У человека деменция. Ей постоянно нужен уход и присмотр... Я с ней общалась как-то коротко месяц назад. Не виделась с ней давно", — отметила Перелыгина.
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