Друг Светланы Светличной рассказал, куда "пропала" актриса

Заслуженная артистка РСФСР 81-летняя Светлана Светличная никуда не пропадала — актриса просто переехала к родственникам. Об этом Лайфу рассказал друг Светличной актёр Иван Николаев.

Напомним, сегодня, 25 октября, некоторые СМИ сообщили, что Светличная пропала без вести в Москве. С заявлением о её пропаже в полицию якобы обратились родственники, в том числе сын артистки. Дома, в квартире в Погонном проезде, Светлану Афанасьевну они не нашли.

"Светлана Афанасьевна помирилась со своей роднёй и переехала из той квартиры в квартиру, которая находится рядом с её родственниками. Она живёт непосредственно рядом со своими родственниками, они за ней ухаживают. У неё всё прекрасно, она занималась переездом. Я об этом (заявление в полицию. — Прим. Лайфа) ничего не знаю, вообще без понятия. Я с ней разговаривал четыре-пять дней назад", — отметил Николаев.

Подруга Светличной Елена Перелыгина рассказала Лайфу, что актриса действительно может уйти куда-то и "забыться".