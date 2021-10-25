Почта России начнёт доставлять посылки в Москве с помощью роботов "Яндекса"
Услугу на первом этапе будут предоставлять только 27 столичных отделений, а воспользоваться ею смогут пользователи приложения организации на Android.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок
В ближайшее время Почта России начнёт приносить посылки жителям Москвы с помощью беспилотных роботов-доставщиков "Яндекса". Об этом сообщает РБК со ссылкой на релиз компании.
"На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение Почты России на Android, на старте стоимость составит один рубль", — говорится в сообщении.
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Как отметили в компании, на запуске проекта доставка будет осуществляться из четырёх отделений в районе Хамовники, но в течение месяца подключат ещё 23 отделения, которые расположены около станций метро "Белорусская", "Сокол", "Аэропорт", "Цветной бульвар", а также в Раменках и других районах столицы. Уточняется, что радиус доставки составит два километра. Так, если пользователь будет находиться в зоне работы роверов, то в приложении увидит соответствующую опцию.
Статус доставки и положение робота можно будет отслеживать на карте, а когда ровер привезёт посылку к дому, на телефон придёт уведомление. После пользователь должен будет ввести в приложении проверочный код из СМС, и тогда робот откроет крышку, а вещь можно будет забрать.
"Автоматизация доставки посылок Почты России (одного из крупнейших в мире почтовых операторов) — логичный шаг в развитии рободоставки. И мы надеемся масштабировать эту технологию и дальше", — отметил директор по развитию беспилотных технологий "Яндекса" Артём Фокин.
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