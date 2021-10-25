Диетолог рассказала о негативном влиянии дефицита витамина D на мозг
По словам эксперта, недостаток этого вещества, в частности, повышает риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.
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Дефицит витамина D в организме человека может повлиять на развитие серьёзных заболеваний мозга. Об этом заявила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с "Вечерней Москвой".
"Проводились масштабные исследования, которые подтвердили, что дефицит гормона провоцирует когнитивные нарушения, влияет на работу мозга и увеличивает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний", — отметила эксперт.
По её словам, недостаток полезного вещества или его отсутствие ускоряет процессы старения мозга, тем самым увеличивая риски развития старческого склероза, Альцгеймера и Паркинсона.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные предупредили об опасности для глаз при нехватке витамина D. Чтобы восполнить этот пробел и поберечь здоровье зимой, следует употреблять яйца, жирную рыбу и грибы.
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