Посол ФРГ в РФ рассказал о подготовке встречи глав МИД стран "нормандской четвёрки"
Дипломат напомнил, что Меркель на встрече с Путиным заявила о необходимости переговоров между этими государствами на высшем уровне.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Дата встречи глав министерств иностранных дел стран "нормандской четвёрки" (РФ, Германия, Франция, Украина) ещё не назначена, но подготовка к переговорам идёт. Об этом сообщил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.
По его словам, уходящий канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о необходимости провести встречу на высшем уровне в "нормандском формате".
"Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи ещё не назначена", — сообщил Геза Андреас фон Гайр.
Ранее Сергей Лавров пошутил о желании Киева созвать саммит "нормандской четвёрки". Глава МИД РФ провёл аналогию с основанным Владимиром Зеленским "Кварталом-95".
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