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Посол ФРГ в РФ рассказал о подготовке встречи глав МИД стран "нормандской четвёрки"

Дипломат напомнил, что Меркель на встрече с Путиным заявила о необходимости переговоров между этими государствами на высшем уровне.

25 октября, 06:55
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Дата встречи глав министерств иностранных дел стран "нормандской четвёрки" (РФ, Германия, Франция, Украина) ещё не назначена, но подготовка к переговорам идёт. Об этом сообщил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

По его словам, уходящий канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о необходимости провести встречу на высшем уровне в "нормандском формате".

"Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи ещё не назначена", — сообщил Геза Андреас фон Гайр.

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Ранее Сергей Лавров пошутил о желании Киева созвать саммит "нормандской четвёрки". Глава МИД РФ провёл аналогию с основанным Владимиром Зеленским "Кварталом-95".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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