Посол ФРГ в РФ рассказал о подготовке встречи глав МИД стран "нормандской четвёрки"

Дата встречи глав министерств иностранных дел стран "нормандской четвёрки" (РФ, Германия, Франция, Украина) ещё не назначена, но подготовка к переговорам идёт. Об этом сообщил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр.

По его словам, уходящий канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила о необходимости провести встречу на высшем уровне в "нормандском формате".

"Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи ещё не назначена", — сообщил Геза Андреас фон Гайр.