В Мурманской области не станут закрывать общественные места, но введут QR-коды

Власти Мурманской области не станут закрывать общественные места в регионе на фоне пандемии коронавируса, однако для их посещения с 30 октября будет введена система QR-кодов. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве.

"Мы не будем закрывать общепит, заведения культуры, но, для того чтобы обеспечить безопасность мероприятий, запланированных ранее, посещать общепит, заведения культуры можно будет только со свежим ПЦР-тестом, либо с сертификатом переболевшего не позднее полугода, либо после прививки. Всё это будет проверяться с помощью QR-кодов", — сообщил Чибис.