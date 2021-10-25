В Мурманской области не станут закрывать общественные места, но введут QR-коды
Посетить кафе, рестораны или заведения культуры смогут только те местные жители, которые прошли вакцинацию, болели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют отрицательный ПЦР-тест.
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Власти Мурманской области не станут закрывать общественные места в регионе на фоне пандемии коронавируса, однако для их посещения с 30 октября будет введена система QR-кодов. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве.
"Мы не будем закрывать общепит, заведения культуры, но, для того чтобы обеспечить безопасность мероприятий, запланированных ранее, посещать общепит, заведения культуры можно будет только со свежим ПЦР-тестом, либо с сертификатом переболевшего не позднее полугода, либо после прививки. Всё это будет проверяться с помощью QR-кодов", — сообщил Чибис.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве начали действовать новые ковидные ограничения. Введённые с 25 октября меры касаются как людей пожилого возраста, так и работающего населения. Кроме того, в шести регионах России начались нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. Там продолжат деятельность только предприятия и организации, работа которых важна для обеспечения нормальных условий жизни граждан.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют.
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