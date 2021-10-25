Инфекционист заявил о бесполезности длительного локдауна в борьбе с ковидом
При этом, по словам эксперта, жёсткие ограничения, носящие временный эффект, позволят снизить темпы распространения или разгрузить стационары и лабораторную сеть.
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Длительные локдауны, в том числе в детских садах и школах, не дадут никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией коронавируса из-за высокой заразности инфекции. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибири" Андрей Поздняков в беседе с РИА "Новости".
"Всё больше и больше данных о том, что CoViD-19, особенно с дельта-штаммом, — прорывная инфекция, то есть "прорвётся в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже. По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны", — заявил эксперт.
При этом, по его словам, временный "детский локдаун" будет эффективным в том случае, если речь идёт о снижении темпов распространения заболевания или разгрузке стационаров и амбулаторной сети. Однако после снятия ограничений "всё вернётся на круги своя", заключил Поздняков.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют.
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