Инфекционист заявил о бесполезности длительного локдауна в борьбе с ковидом

Длительные локдауны, в том числе в детских садах и школах, не дадут никакого долгосрочного эффекта в борьбе с пандемией коронавируса из-за высокой заразности инфекции. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибири" Андрей Поздняков в беседе с РИА "Новости" .

"Всё больше и больше данных о том, что CoViD-19, особенно с дельта-штаммом, — прорывная инфекция, то есть "прорвётся в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже. По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны", — заявил эксперт.