В Москве с 4 по 6 ноября парковку на всех улицах сделают бесплатной

В Москве в праздничные дни с 4 по 6 ноября парковка на всех улицах города будет бесплатной. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в беседе с РИА "Новости".

"Мы всегда делаем парковки на улицах бесплатными по праздникам. В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября", — сообщил Ликсутов.

По его словам, такие меры распространятся даже на улицы с тарифом 380 руб./час. Платными останутся только парковки со шлагбаумом. Ликсутов уточнил, что в период нерабочих дней — с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября — платные стоянки будут работать в обычном режиме, так как эти дни не являются праздничными. При этом 31 октября и 7 ноября будет действовать воскресный тариф.