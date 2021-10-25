В ОП предложили способ борьбы с компьютерными играми, пропагандирующими насилие

В России предложили популяризировать продвижение компьютерных игр, направленных на созидание, а не пропагандирующих жестокость. С такой инициативой к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По словам Петрова, виртуальная реальность оказывает огромное влияние на "настоящую жизнь" подростков, при этом насилие и жестокость в компьютерных играх "нередко провоцируют у детей агрессию и антисоциальное поведение".

"В данной связи прошу вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание. Данные игры должны быть связаны с историей нашего государства либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков", — приводит RT текст обращения.

Петров считает, что в случае одобрения инициативы Россия станет первой страной в истории, которая "поставит виртуальный досуг на службу образования и просвещения молодого поколения".