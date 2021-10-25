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В ОП предложили способ борьбы с компьютерными играми, пропагандирующими насилие

Владимир Петров отметил, что в последние годы игры стали не просто развлечением молодёжи, а настоящей виртуальной реальностью.

25 октября, 06:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России предложили популяризировать продвижение компьютерных игр, направленных на созидание, а не пропагандирующих жестокость. С такой инициативой к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По словам Петрова, виртуальная реальность оказывает огромное влияние на "настоящую жизнь" подростков, при этом насилие и жестокость в компьютерных играх "нередко провоцируют у детей агрессию и антисоциальное поведение".

"В данной связи прошу вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание. Данные игры должны быть связаны с историей нашего государства либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков", — приводит RT текст обращения.

Петров считает, что в случае одобрения инициативы Россия станет первой страной в истории, которая "поставит виртуальный досуг на службу образования и просвещения молодого поколения".

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А ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о необходимости контроля интернет-контента, потребляемого детьми, вплоть до полного запрета компьютерных игр со сценами жестокости, а также ужесточения законодательства об оружии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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