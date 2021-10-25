В Турции парапланеристы столкнулись в воздухе и упали в море
Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, опасности для жизни двух других нет. Кроме того, в ещё одном инциденте пострадала украинка. У девушки, сорвавшейся с высоты, запал язык.
Скриншот © T.me / shot_shot
В Турции столкнулись три экстремала на парапланах и упали в море. Видео © T.me / shot_shot
Во время Международного фестиваля воздушных игр Олюдениз в Турции в воздухе столкнулись три парапланериста, после чего рухнули в море. Об этом пишет "Sputnik Турция".
На распространённых в Сети кадрах видно, что парашютисты падают в воду с высоты. Сообщается, что экстремалов спасли сотрудники береговой охраны. Они вытащили пострадавших на берег и передали врачам.
Кроме того, Haberler передаёт, что на этом же фестивале произошла ещё одна заминка. 28-летняя украинка Мария Процлюк совершала одиночный полёт, стартовав с высоты 1700 метров на горе Бабадаг. Когда девушка планировала вниз, по непонятной причине вместе с парашютом рухнула в море. В итоге у неё запал язык, пострадавшей вовремя оказали помощь. Экстремалка госпитализирована.
Ранее в Челябинской области парашютист выжил после падения с тысячи метров. О том, в каком состоянии был госпитализирован экстремал после ЧП, не сообщалось.
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