В Турции парапланеристы столкнулись в воздухе и упали в море

В Турции столкнулись три экстремала на парапланах и упали в море. Видео © T.me / shot_shot

Во время Международного фестиваля воздушных игр Олюдениз в Турции в воздухе столкнулись три парапланериста, после чего рухнули в море. Об этом пишет "Sputnik Турция".

На распространённых в Сети кадрах видно, что парашютисты падают в воду с высоты. Сообщается, что экстремалов спасли сотрудники береговой охраны. Они вытащили пострадавших на берег и передали врачам.

Кроме того, Haberler передаёт, что на этом же фестивале произошла ещё одна заминка. 28-летняя украинка Мария Процлюк совершала одиночный полёт, стартовав с высоты 1700 метров на горе Бабадаг. Когда девушка планировала вниз, по непонятной причине вместе с парашютом рухнула в море. В итоге у неё запал язык, пострадавшей вовремя оказали помощь. Экстремалка госпитализирована.