Хабаровским школьникам на неделю продлили каникулы
В крае с 1 ноября будут поэтапно вводить систему QR-кодов. Сначала под ограничения подпадут только ночные клубы.
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В школах Хабаровска утвердили дополнительные каникулы. Уточняется, что ученики будут отдыхать с 1 по 7 ноября. Также осенние каникулы пройдут с 25 по 31 октября, заявили в мэрии.
"Осенние каникулы в Хабаровске пройдут с 25 по 31 октября. На этот период запланирована работа городских оздоровительных лагерей. Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. В целях реализации образовательных программ будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график", — сообщается на сайте Администрации Хабаровска.
При этом в период с 1 по 3 ноября будут работать дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях. Также будут открыты кружки и секции в учреждениях допобразования.
С 1 ноября в крае введут систему QR-кодов. Первоначально они будут необходимы для прохода в ночные клубы, затем их действие распространят на объекты общественного питания, фитнес-центры, гостиницы и хостелы.
Напомним, 20 октября глава государства подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября. В документе подчёркивается, что эти меры приняты в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса.
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