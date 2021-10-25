Хабаровским школьникам на неделю продлили каникулы

В школах Хабаровска утвердили дополнительные каникулы. Уточняется, что ученики будут отдыхать с 1 по 7 ноября. Также осенние каникулы пройдут с 25 по 31 октября, заявили в мэрии.

"Осенние каникулы в Хабаровске пройдут с 25 по 31 октября. На этот период запланирована работа городских оздоровительных лагерей. Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. В целях реализации образовательных программ будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график", — сообщается на сайте Администрации Хабаровска.

При этом в период с 1 по 3 ноября будут работать дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях. Также будут открыты кружки и секции в учреждениях допобразования.

С 1 ноября в крае введут систему QR-кодов. Первоначально они будут необходимы для прохода в ночные клубы, затем их действие распространят на объекты общественного питания, фитнес-центры, гостиницы и хостелы.