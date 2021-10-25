В центре Москвы горит трёхэтажный дом старой постройки
По предварительным данным, в здании размещено Торгпредство Республики Вьетнам. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Эвакуировано 30 человек.
Скриншот © LIFE
В центре Москвы горит трёхэтажный дом старой постройки. Видео © LIFE
В центре Москвы, на 1-й Тверской-Ямской улице, загорелся дом старой постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
"По предварительной информации, происходит возгорание на втором этаже трёхэтажного административного здания. Площадь пожара устанавливается", — говорится в релизе ведомства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожару присвоен повышенный ранг сложности, из здания эвакуировали 30 человек. Предварительно, пострадавших нет. По предварительным данным, в доме размещается Торговое представительство Республики Вьетнам.
Ранее Лайф рассказывал, что пенсионерка и её малолетний правнук сгорели в жутком пожаре в подмосковной Истре. Незадолго до трагедии в соседнем доме праздновали день рождения. Поздним вечером мать увела сына спать, растопив перед уходом печь. Вероятно, именно это и привело к возгоранию.
Комментариев: 0