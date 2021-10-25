В центре Москвы горит трёхэтажный дом старой постройки. Видео © LIFE

В центре Москвы, на 1-й Тверской-Ямской улице, загорелся дом старой постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

"По предварительной информации, происходит возгорание на втором этаже трёхэтажного административного здания. Площадь пожара устанавливается", — говорится в релизе ведомства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожару присвоен повышенный ранг сложности, из здания эвакуировали 30 человек. Предварительно, пострадавших нет. По предварительным данным, в доме размещается Торговое представительство Республики Вьетнам.