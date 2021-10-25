Путин поручил кратно увеличить охват тестирования россиян на коронавирус

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ кратно увеличить объёмы тестирования населения на коронавирусную инфекцию, в том числе с использованием экспресс-тестов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как уточняется, цель такого поручения — раннее выявление носителей CoViD, изоляция их и контактных лиц в кратчайшие сроки.

Кроме того, должны быть увеличены темпы вакцинации населения, в том числе и граждан, уже сделавших прививки от коронавируса, лиц, переболевших инфекцией. Особое внимание должно уделяться лицам с хроническими заболеваниями и пенсионерам старше 60 лет. Людям, сделавшим прививки от ковида, предлагается предоставлять два оплачиваемых выходных дня.

Ответственными за поручение назначены глава кабмина Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов России. Доклад по теме должен быть представлен до 15 ноября 2021 года, далее отчитываться необходимо будет ежемесячно.