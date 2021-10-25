Путин поручил разработать меры по нейтрализации в РФ последствий европейского энергокризиса

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий энергокризиса в Европе. Правительство должно представить предложения до 1 ноября.

"Правительству РФ разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", — говорится в перечне поручений главы государства.