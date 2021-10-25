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Путин поручил разработать меры по нейтрализации в РФ последствий европейского энергокризиса

Рост цен на газ в Европе начался в августе, 6 октября стоимость топлива впервые в истории превысила 1900 долларов.

25 октября, 08:04

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий энергокризиса в Европе. Правительство должно представить предложения до 1 ноября.

"Правительству РФ разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", — говорится в перечне поручений главы государства.

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Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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