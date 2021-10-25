Черевченко ушёл в отставку с поста главного тренера "Химок"
В турнирной таблице чемпионата России подмосковная команда занимает 14-е место.
Фото © ФК "Химки"
Игорь Черевченко ушёл в отставку с поста главного тренера подмосковных "Химок". Об этом сообщил в своём телеграм-канале бывший министр спорта Московской области, депутат Госдумы Роман Терюшков.
По его словам, контракт с 47-летним наставником был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла восьмое место в чемпионате России.
В текущем первенстве РПЛ "Химки" идут на 14-й позиции. В 12 матчах подмосковный клуб набрал лишь 11 очков.
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