Черевченко ушёл в отставку с поста главного тренера "Химок"

Игорь Черевченко ушёл в отставку с поста главного тренера подмосковных "Химок". Об этом сообщил в своём телеграм-канале бывший министр спорта Московской области, депутат Госдумы Роман Терюшков.

По его словам, контракт с 47-летним наставником был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла восьмое место в чемпионате России.