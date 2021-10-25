Путин поручил выделять россиянам два оплачиваемых выходных на вакцинацию

Президент России Владимир Путин поручил проработать и реализовать возможность предоставления работникам предприятий и организаций двух оплачиваемых выходных дней для вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства РФ, который опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить совместно со сторонами социального партнёрства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней", — говорится в документе.

Ответственными за выполнение данной задачи назначены глава кабмина Михаил Мишустин и губернаторы российских регионов. Доклад по этому вопросу должен быть представлен Путину до 15 ноября и далее ежемесячно.